Событие Omaholic Bounty с бай-ином 2 100 долларов привлекло внимание 556 участников, благодаря которым призовой фонд вырос до 1 112 000 долларов. В этом турнире соревновались настоящие звезды мирового покера.

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Десятки известных игроков не сумели попасть в призовую зону. Особенно расстроился Андраш Немет, которые заработал нокаутами более 20 000 долларов, но при этом вылетел на 15 месте. Бен Вилиновски также насобирал кругленькую сумму за выбивание оппонентов – 19 312 долларов, однако и ему не нашлось места за финальным столом.

Туда пробился украинский покерист Андрей Любовецкий. Обладатель браслета WSOPE дошел до стадии 4-макс, пропустив вперед только звездных Дарио Саммартино, Исаака Хекстона и менее известного Ами Барера. В итоге последний и стал главным триумфатором Omaholic Bounty. Чемпион заработал 173 260 долларов, украинец за 4 место получил 72 923 доллара.