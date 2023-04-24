Как отчаянный хоккеист стал профессиональным покеристом: история успеха Грега Мюллера

Профессиональные спортсмены часто посещают крупные покерные серии, однако немногим удаётся показывать стабильные и успешные результаты. Исключением из правил был хоккеист Грег Мюллер.

Грег Мюллер оставил яркий след в истории покера. Внезапно закончив профессиональную карьеру хоккеиста, бывший спортсмен впоследствии трижды выиграл браслет Мировой серии покера и заработал более 3 400 000 долларов призовых.

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Грег Мюллер родился в Швейцарии, но раннем возрасте переехал с родителями в Канаду. В школе активно занимался спортом – любил хоккей, футбол и лакросс. Парень выбрал хоккей, где ему удалось выйти на профессиональный уровень. В 19-летнем возрасте Грег вернулся в Европу, подписал контракт и отыграл 9 сезонов в Германии.

Хоккей в Европе и в Америке отличается. Например, драки в NHL – это традиция и дело чести. Если тебе зарядили клюшкой – нужно снять перчатки и дать сдачи. В Европе такой традиции нет. Более того, за драку отстраняют от игры без сохранения зарплаты, – рассказывает Грег.

В конце 90-х Грег начал играть в покер вместе с партнёрами по команде во время переездов между играми. В профессиональный покер он попал после смерти матери в 1999 году. Когда вернулся домой на похороны, то назад в команду уже не поехал, расторгнув контракт. После смерти матери страсть к хоккею полностью пропала.

Грег Мюллер с мамой мамою / Фото из твиттера спортсмена

В тот тяжелый момент на первый план в жизни Грега вышел покер. Среди его друзей был профессиональный игрок в покер. Позже он передал все свои знания Мюллеру. Сначала бывший хоккеист играл кэш, потом Лимитный и Безлимитный Холдем. Через 10 лет он превратился в настоящего профессионала. В 2009 году Грег выиграл сразу 2 браслета WSOP.

Грег Мюллер с браслетом WSOP / Фото PokerNews

Также Грега Мюллера можно увидеть в эпизодах популярного на тот момент шоу Poker After Dark в 2011 и 2017 годах. Теперь Грег живёт в Канаде, где тренирует хоккеистов и смотрит много спортивных трансляций. Его любовь к покеру тоже сильно снизилась.

После стольких лет игры покер не приносит мне удовольствия. Все эти взлёты и падения очень сильно выматывают. Я больше не играю ради игры. Во мне не осталось жажды сражаться на самых высоких лимитах, – рассказывает Грег.

Грег Мюллер сейчас мало тратит времени на покер и старается больше проводить его с друзьями и семьёй. Бывший хоккеист только раз в году выезжает в Лас-Вегас, когда проводится WSOP. Грег продолжает охотиться за четвёртым браслетом Мировой серии покера.