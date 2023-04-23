Этим решением испанское правительство надеется сделать свою страну более привлекательной для покеристов и вернуть тех игроков, которые выехали в другие страны, где установлены более либеральные нормы покерного закона.

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До того как несколько лет назад в Испании был принят ряд регулирующих законов, покерное сообщество этой страны считалось одним из самых больших в Европе. Однако после ужесточения контроля многие игроки сменили место "прописки" и платят налоги в бюджеты других стран.

Приравняв покеристов к профессиональным спортсменам, министерство финансов намерено оставить часть денег в бюджете Испании. Кроме покеристов, такой статус получат те, кто зарабатывает в бильярде, шахматах и других карточных играх.