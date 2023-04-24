Як хокеїст-відчайдуха став професійним покеристом: історія успіху Грега Мюллера

Професійні спортсмени часто відвідують найбільші покерні серії, проте небагатьом вдається показувати стабільні та успішні результати. Винятком із правил був хокеїст Грег Мюллер.

Грег Мюллер залишив яскравий слід в історії покеру. Раптово закінчивши кар'єру хокеїста, професійний спортсмен у підсумку 3 рази вигравав браслет Світової серії покеру та сумарно заробив у живих турнірах понад 3 400 000 доларів призових.

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Грег Мюллер народився у Швейцарії, але ранньому віці переїхав до Канади з батьками. У школі активно займався спортом – любив хокей, футбол та лакрос. Хлопець обрав хокей, де йому вдалося вийти на професійний рівень. Повернувшись до Європи, Грег підписав контракт у 19-річному віці. У Німеччині він провів 9 сезонів у складі різних клубів.

Хокей у Європі та в Америці відрізняється. Наприклад, бійки в NHL – це традиція та справа честі. Якщо тобі зарядили ключкою, то потрібно зняти рукавички та дати здачі. У Європі такої традиції немає. Щобільше, за бійку можуть видалити або залишити без зарплати, – розповідає Грег.

Наприкінці 90-х Грег почав грати у покер разом із партнерами по команді під час переїздів між матчами. У професійний покер він потрапив після смерті матері у 1999 році. Така звістка його шокувала настільки, що на лід він уже не повернувся. Пристрасть до хокею повністю згасла.

Грег Мюллер із мамою / Фото з твіттера спортсмена

У важкий момент покер допоміг йому зберегти інтерес у житті. Серед його друзів був професійний гравець у покер. Він і передав знання Мюллеру. Спочатку колишній хокеїст грав кеш, потім Лімітний та Безлімітний Холдем. Через 10 років він уже був справжнім професіоналом гри. У 2009 році Грег виграв одразу 2 браслети WSOP.

Грег Мюллер із браслетом WSOP / Фото PokerNews

Також Грега Мюллера можна побачити в епізодах популярного на той момент шоу Poker After Dark у 2011 та 2017 роках. Зараз Грег живе у Канаді, де тренує хокеїстів та дивиться багато спортивних трансляцій. Його любов до покеру також відчутно знизилася.

Після скількох років гри покер уже не приносить того задоволення. Всі ці злети та падіння дуже сильно вимотують. Я більше не граю заради гри. У мене не залишилося спраги змагатися на високих лімітах, – відзначив Грег.

Грег Мюллер витрачає мало часу на покер та намагається більше провести його з друзями та родиною. Колишній хокеїст лише раз на рік виїжджає до Лас-Вегасу, коли там проводять WSOP. Грег продовжує полювати на четвертий браслет Світової серії покеру.