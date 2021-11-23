Гас Хансен достаточно быстро стал успешным игроком в покер. Он не боялся проводить безумные блефы, разыгрывал множество рук настолько агрессивно, что его невозможно было остановить. Был случай, когда датчанин стал победителем небольшого одностолового турнира, выиграв абсолютно все раздачи за этим столом.

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Невероятный взлет карьеры

В детстве Хансен занимался футболом и теннисом, а на досуге – нардами. В 19 лет он уехал в Калифорнийский университет по программе студенческого обмена, где и познакомился с покером. Взрослую жизнь он начинал как профессиональный нардист, в чем достиг больших успехов. Получив известность, как один из лучших нардистов мира, Гас довольно быстро стал состоятельным человеком.

В начале 2000-х благодаря знакомствам с успешными игроками перешел в ранг покерных профессионалов. Первые успехи появились в 2002 году, когда Хансен практически подряд выиграл 3 титула чемпиона WPT и более миллиона долларов призовых. По сей день побить этот рекорд не удалось никому.

Гас Хансен / Фото analyzepoker.com

В 2005 году ему покорился еще один знаковый турнир Poker Superstars Invitational с сумасшедшим бай-ином 400 000 долларов. В компании Фила Айви и Даниэля Негреану он выиграл это событие, впервые получив семизначную сумму на свой счет. В "живом" покере датчанин был неподражаем. Только за 2007 год он заработал в live-турнирах 4 700 000 долларов. Но дальше наступила эра онлайн-покера, которая погубила карьеру невероятно успешного игрока.

Губительное влияние "онлайна"

За онлайн-столами Гас Хансен начал нести большие потери. Колоссальные проигрыши можно было объяснить тем, что он играл на сверхвысоких ставках против очень сильных соперников. Каждый раз, когда "Великий датчанин" пытался возместить свои потери, он все равно оказывался в минусе, переживая серьезный даунсвинг.

К марту 2015 года потери Хансена превысили отметку в 21 000 000 долларов. Это данные только одного покер-рума, где он играл с 2007 года. Датчанин появлялся за онлайн-столами в надежде вернуть часть проигрыша. Он играл до тех пор, пока в банкролле просто не осталось денег.

Гас Хансен / Фото poker.ru

Гас Хансен не мог смириться или просто не понимал, что он не выдерживает конкуренции с сильнейшими профессионалами онлайн-покера. Жизнь ему преподала важный урок. Он проиграл более 21 000 000 долларов, что сделало его вторым игроком в мире по количеству проигранных денег в онлайн-покере за всю историю.

Стремительный взлет "Великого датчанина" в покере закончился падением. Хансену пришлось искать себе постоянное место работы, и он устроился бухгалтером. Никто не знает, входит ли в планы Гаса когда-нибудь возобновить покерную карьеру, чтобы попробовать начать все сначала.