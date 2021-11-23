Общую картину составили благодаря опросу 1000 респондентов. Свое мнение высказали представители всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Главное резюме исследования UGC – опровержение мнения, что каждый второй гражданин Украины станет зависимым от гемблинга из-за его легализации. Только 7,2% опрошенных заявили, что хотели бы в будущем рискнуть деньгами хотя бы в одной азартной игре. В фаворитах здесь букмекерские компании, которым предпочтение для первого опыта отдали 4,5% респондентов.

интернет-покер – 2,7%

интернет-казино – 3,2%

казино – 3,4%

игровые автоматы – 4,1%

ставки в букмекерских компаниях – 4,5%

В то же время, почти половина опрошенных выступают за легализацию игорного бизнеса в Украине. 43,2% украинцев поддерживают хотя бы один аргумент в пользу выхода гемблинга из тени. Наибольшей поддержкой этот процесс пользуется у респондентов в возрасте 18 – 34 лет.

Данные исследования помогут государственным органам и легальным организаторам азартных игр быстрее и эффективнее провести легализацию игорной сферы в Украине, считают представители Ukrainian Gambling Council. Детальные данные исследования "Отношение украинцев к гемблингу" – по ссылке.