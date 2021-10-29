Жертвами банды стали 5 казино в Атлантик-Сити, которые недосчитались 1 100 000 долларов.

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О тонкостях плана и его реализации правоохранители узнали от одного из представителей группировки, которого удалось поймать. Четверо его сообщников до сих пор находятся на свободе. Схема, как оказалось, была довольно простой, но изысканной.

Мошенники разошлись по 5 казино, вооружившись поддельными и настоящими чеками. Кассиру предъявляли оба экземпляра, а тот часто принимал за чистую монету и ненастоящий чек. Ценные бумажки преступники сначала обменивали на игровые фишки, чтобы запутать следствие. Впоследствии, уже под видом удачливых игроков обменивали инвентарь на наличные.



Одна из жертв мошенников – Ocean Casino Resort / фото cl.linkedin

Преступления в игорной сфере, что логично, случаются частенько. Но охотники за наживой не всегда прибегают к изысканным аферам. Недавно трое вооруженных мужчин ворвались в один из домов на Аляске и брутально ограбили участников хоум-покера.