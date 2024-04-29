"Я даю им шоу": украинская красавица – об откровенном фотосете и покерных успехах

Одна из самых успешных украинских покеристок Ольга Ермольчева все ближе подбирается к статусу звезды этого интеллектуального вида спорта в глобальном масштабе. Украинка регулярно становится героиней материалов специализированных медиа.

Резко набирать популярность Ольга начала после участия в американском шоу Game of Gold в 2023 году. Там она поразила и зрителей, и топовых профессионалов своей раскованной игрой и творческим подходом чуть ли не к каждой раздаче. Впрочем, сама Ермольчева признается, что прорыв в ее карьере случился чуть раньше.

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Это было, бесспорно, после того, как я заняла второе место на WPT Ladies Championship в Wynn в 2022 году. Раньше у меня были и лучшие результаты, но организация там была просто на высшем уровне. До сих пор слышу положительные отзывы после моего выступления там,

– вспоминает Ольга.

В то же время украинка рассказала, что именно после Game of Gold ее начали куда чаще узнавать за покерными столами, появилось много новых знакомств и даже фанатов.

Люди теперь хотят чаще оказываться в раздачах со мной, ожидают каких-то безумных шагов, и я даю им это шоу. Для меня покер – это не только сама игра, это также сообщество, дружба и веселые истории, которые с этим связаны. После шоу было много случаев, когда люди подходили поздороваться, попросить фото, сказать приятные слова. Я очень это ценю,

– признается украинка.

Еще один аспект популярности – недавно Ермольчева появилась в довольно откровенном образе на обложке популярного журнала Rounder. На удивление, фото вызвало волну негатива среди части покерного сообщества в соцсетях. Однако, сама украинка не особо переживает из-за подобного.



Ольга Ермольчева / Rounder

Команда Rounder предложила поставить меня на обложку. Идея мне понравилась, вот и все. Обложка не должна оскорблять чьи-то чувства – это просто фото, которое мне понравилась,

– говорит Ермольчева.

Кроме того, в интервью Ольга рассказала, что планирует активно участвовать в Мировой серии покера (WSOP), что стартует в Лас-Вегасе уже 28 мая.

Украинцы зажигают на EPT

Представители сборной Украины добились первых успехов на этапе Европейского покерного тура (EPT) в Монако. В частности, сразу 8 наших земляков пробились в призовую зону турнира хайроллеров за 2 200 евро.