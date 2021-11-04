Организаторы нынешнего Main Event решили отказаться от опыта предыдущего турнира, где участники получили опцию одного ре-энтри. Главное событие возвращается к классическому формату фризаута.

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Правда, учитывая структуру турнира, у покеристов будет немало времени и возможностей, чтобы нарастить стек перед следующим днем соревнований. На старте в распоряжении каждого игрока будет 60 000 фишек, что является эквивалентом 300 больших блайндов. Цена вопроса будет расти каждые 2 часа.



WSOP Main Event / фото wsop.com

Конечно, будет и немало желающих запрыгнуть в позднюю регистрацию Main Event, которая продлится до конца седьмого уровня. На тот момент цена стартового стека уже будет колебаться в пределах 50-60 ВВ. Шанс побороться за звание чемпиона мира получат и игроки с не очень глубоким банкроллом. В Главное событие можно отобраться через сателлиты, участие в которых обойдется от 140 долларов.

Не останутся в стороне главного, во всех пониманиях, покерного события года и украинские покеристы. Ну и как же без покерной знати, среди которой будет и немало предыдущих чемпионов мира. Это и действующий обладатель трофея Дамиан Салас, и Хоссейн Энсан, Джо Маккин, Мартин Якобсон, Фил Хельмут, Джо Хашем.



Действующий чемпион Main Event Дамиан Салас / фото PokerNews

Всем этим звездам придется выживать в солидной килополяне. Организаторы Main Event ждут за столами до 7 500 участников. Призовой фонд, таким образом, составит около 70 миллионов долларов, а чемпион станет богаче на 8 миллионов баксов.

К слову, первый денежный чек-пойнт ждет игроков ориентировочно в начале 4-го игрового дня. Мин-кэш будет колебаться в пределах 15 тысяч долларов, а в призовую зону попадут ориентировочно 1 125 участников. А вот грубые деньги разыграют уже 17 ноября, когда стартует финальный стол WSOP Main Event.