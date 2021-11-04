Організатори цьогорічного Main Event вирішили відмовитись від досвіду попереднього турніру, де учасники отримали опцію одного ре-ентрі. Головна подія повертається до класичного формату фрізаута.

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Щоправда, зважаючи на структуру турніру, у покеристів буде чимало часу і нагод, аби наростити стек перед наступним днем змагань. На старті у розпорядженні кожного гравця буде 60 000 фішок, що є еквівалентом 300 великих блайндів. Ціна питання зростатиме кожні 2 години.



WSOP Main Event / фото wsop.com

Звісно, буде і чимало охочих застрибнути у пізню реєстрацію Main Event, яка триватиме до кінця сьомого рівня. На ту мить ціна стартового стека уже коливатиметься в межах 50-60 ВВ. Шанс поборотись за звання чемпіона світу отримають і гравці з не дуже глибоким банкролом. У Головну подію можна відібратись через сателіти, участь в яких обійдеться від 140 доларів.

Не залишаться осторонь головної, у всіх розуміннях, покерної події року і українські покеристи. Ну і як же без покерної знаті, серед якої буде і чимало попередніх чемпіонів світу. Це і чинний володар трофею Даміан Салас, і Хосейн Енсан, Джо Маккін, Мартін Якобсон, Філ Хельмут, Джо Хашем.



Чинний чемпіон Main Event Даміан Салас / фото PokerNews

Усім цим зіркам доведеться виживати у солідній кілополяні. Організатори Main Event чекають за столами до 7 500 учасників. Призовий фонд, відтак, складе близько 70 мільйонів доларів, а чемпіон стане багатшим на 8 мільйонів баксів.

До слова, перший грошовий чек-пойнт чекає на гравців орієнтовно на початку 4-го ігрового дня. Мін-кеш коливатиметься в межах 15 тисяч доларів, а до призової зони потраплять орієнтовно 1 125 учасників. А от грубі гроші розіграють уже 17 листопада, коли стартує фінальний стіл WSOP Main Event.