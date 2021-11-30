В турнире за 3 500 долларов в игре осталось 15 покеристов, а Кристен единственная женщина, которой удалось сохранить стек. Фишек у канадки немного – лишь 18 больших блайндов, но оружие складывать девушка не спешит.

Читайте также: Гонки на миллионы: PokerMatch анонсировал хайроллерский турнир

Ее соперники имеют дело с покеристкой, которая по итогам года трижды подряд торжествовала в рейтинге globalpokerindex. На высоких позициях находится Бикнелл и в нынешнем списке, а удачное выступление в турнире WPT поможет ей вмешаться в борьбу за четвертую подряд награду.

К слову, цена трофея – 778 490 долларов. Если первый приз заберет именно канадка, то она преодолеет отметку в 6 миллионов долларов призовых за карьеру. А, следовательно, Кристен сможет вплотную приблизиться ко второй самой успешной покеристке в истории Кэти Либерт. А пальму первенства в женских разборках удерживает Ванесса Селбст, которая за карьеру выиграла почти 12 миллионов долларов призовых.