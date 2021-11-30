В турнірі за 3 500 доларів у грі залишилось 15 покеристів, а Крістен Бікнел єдина жінка, якій вдалось зберегти стек. Фішок у канадійки небагато – лише 18 великих блайндів, але зброю складати дівчина не поспішає.

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Її суперники мають справу із покеристкою, яка за підсумками року тричі поспіль тріумфувала в рейтингу globalpokerindex. На високих позиціях перебуває Бікнел і в цьогорічному списку, а вдалий виступ у турнірі WPT допоможе Крістен втрутитись в боротьбу за четверту поспіль нагороду.

До слова, ціна трофею – 778 490 доларів. Якщо перший приз забере саме канадійка, подолає позначку в 6 мільйонів доларів призових за кар’єру. А, відтак, Крістен Бікнел зможе впритул наблизитись до другої найуспішнішої покеристки в історії Кеті Ліберт. А пальму першості у жіночих розбірках утримує Ванеса Селбст, яка за кар’єру виграла майже 12 мільйонів доларів призових.