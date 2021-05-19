Астедт, более известен под ником "lena900", занимает второе место по сумме выигрышей в онлайн-турнирах за всю историю. За его спиной более 22 млн долларов призовых. Поэтому в том, что именно он стал победителем Super MILLION нет ничего удивительного.

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Правда, на этот раз Никласу пришлось изрядно попотеть, ведь состав финального стола показался действительно звездным. Тут и Сэм Гринвуд, и Элио Фокс, и Никита Бодяковский... Собственно, на финалку пробрался только один игрок, который не является регулярным участником соревнований хайроллеров – "rushaakkandqq", выступающий под австрийским флагом.

Он отобрался на этот турнир через сателлит за 108 долларов. На предфинальном столе в его стеке оставалось менее 1 большого блайда. Впрочем, rushaakkandqq не только раскрутился, но и финишировал четвертым, заработав 156 тысяч долларов – очередная история невероятного покерного успеха.

В хедз-апе же Никлас Астедт сошелся с успешным канадским профи Сэмом Гринвудом. В решающей раздаче А-5 шведа выстояли против K-Q Гринвуда и принесли ему вторую в карьере победу на Super MILLION и 314 тысяч долларов призовых. Сэму досталось 249 тысяч.