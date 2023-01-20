В рамках хайроллерской серии PokerGO Cup в Лас-Вегасе закончился предпоследний турнир с бай-ином 25 000 долларов. За финальным столом Дэвид Питерс и Даниэль Негреану имели существенный перевес над Даниэлем Колпойсом, Сэмом Соверелом и Пуннатом Пунсри.

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Финалка начиналась за планом Даниэля Негреану. Канадский хайроллер "переехал" Сэма Соверела, упрочнив свои позиции за финальным столом.

Однако потом пришёл звёздный Пунната Пунсри. Покерист из Таиланда начинал финальный стол с самым коротким стеком, но, как бывает в покере, сильная игра в олл-инах помогла ему оформить удивительный камбек и забрать главный приз 310 000 долларов.

Пунсри поспособствовал тому, чтобы следующими покинули турнир главные фавориты Дэвид Питерс и Даниэль Негреану. Канадский покер-про занял 3 место, добавив к своему банкроллу ещё 124 000 долларов. Эта выплата помогла Негреану обновить свой личный рекорд призовых, перебив отметку в 50 000 000 долларов.

В списке All Time Money List таким достижением могут похвастаться только 3 игрока. Кроме Негреану это лидер списка Джастин Бономо с 59 000 000 долларов призовых и Брин Кенни, у которого в офлайне 57 000 000 долларов.