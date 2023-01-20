У межах хайролерської серії PokerGO Cup у Лас-Вегасі завершився передостанній турнір із бай-іном 25 000 доларів. За фінальним столом лідирували Девід Пітерс і Даніель Негреану, які суттєво випереджали суперників – Даніеля Колпойса, Сема Соверела та Пунната Пунсрі.

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Починалося все за планом Даніеля Негреану. Канадський хайролер "переїхав" Сема Соверела, зміцнивши свої позиції за фінальним столом.

Та потім зірковий час настав для Пунната Пунсрі. Таїландський покерист розпочинав фіналку з найкоротшим стеком, але, як буває у покері, сильна гра в олл-інах допомогла йому оформити дивовижний камбек та забрати головний приз 310 000 доларів.

Пунсрі посприяв тому, щоб наступними зійшли з дистанції у турнірі Девід Пітерс і Даніель Негреану. Канадський покер-про посів 3 місце, отримавши 124 000 доларів призових. Ця виплата допомогла Негреану оновити свій особистий рекорд та перетнути позначку у понад 50 000 000 доларів призових в офлайні.

У списку All Time Money List таким досягненням тепер можуть похизуватися лише троє гравців. Окрім Негреану це Брін Кенні з 57 000 000 доларів призових та лідер Джастін Бономо, у якого майже 59 000 000 мільйонів.