Украинский покер-рум вступает в новый год с крутой акцией для всех игроков, независимо от глубины банкролла.

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В течение 4 дней покеристы смогут заработать крутые призовые в New Year Freeroll, который будет проходить каждые два часа. Для участия в бесплатных турнирах не нужно вводить никаких паролей и выполнять дополнительные условия.

Регистрация в фрироллы открывается за час до старта игры. В турнирах будет доступна поздняя регистрация – 25 минут. Более подробная информация и расписание New Year Freeroll – на официальном сайте PokerMatch.