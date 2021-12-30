Український покер-рум вступає у новий рік із крутою акцією для усіх гравців, незалежно від глибини банкролу.

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Впродовж 4 днів покеристи зможуть заробити круті призові у New Year Freeroll, який відбуватиметься кожні дві години. Для участі у безкоштовних турнірах не потрібно вводити жодних паролів і виконувати додаткові умови.

Реєстрація у фріроли відкривається за годину до старту гри. В турнірах буде доступна пізня реєстрація – 25 хвилин. Більш детальна інформація та розклад New Year Freeroll – на офіційному сайті PokerMatch.