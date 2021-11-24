Новая звезда мирового класса: Майкл Аддамо выиграл 2 миллиона долларов и очередной браслет WSOP

Австралиец Майкл Аддамо – самый настоящий покерный хайроллер, показывающий в этом году просто феноменальные результаты. На этот раз он беспощадно разобрался с соперниками на турнире Мировой серии покера с бай-ином 100 000 долларов.

Заключительное хайроллерское событие WSOP собрало 64 участника, благодаря чему призовой фонд достиг отметки 6 192 000 долларов. В зону ITM попадали всего 10 игроков, победителю полагалось около 2 миллионов долларов.

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За финальным столом этого турнира собралась элита мирового покера. Самым возрастным игроком, который разбавил компанию опытных и мастеровитых хайроллеров, был 73-летний Билл Кляйн. Бывший бизнесмен когда-то сколотил целое состояние на пошиве одежды, а теперь увлекается покером, частенько посещая офлайн-события.

Американец прославился тем, что пожертвовал приз в размере 2 500 000 долларов благотворительным организациям, заняв 2 место в дорогом турнире One Drop High Roller. На этот раз Билл Кляйн финишировал девятым, а его выигрыш составил 187 000 долларов.

Билл Кляйн / Фото poker-id.com

Главным триумфатором браслетного турнира среди хайроллеров стал неподражаемый Майкл Аддамо. Австралиец продолжает собирать трофеи и титулы в покере. За последние 3 месяца он выиграл 5 престижнейших событий хайроллеров с общей суммой призовых 7,8 миллионов долларов.

1 место NLHE за $50.000 серии PokerMasters – приз 680 000 долларов

1 место NLHE за $100.000 серии PokerMasters – приз 1 160 000 долларов

1 место Super High Roller Bowl – приз 3 400 000 долларов

1 место WSOP HIgh Roller – приз 1 100 000 долларов

1 место WSOP Super High Roller – приз 2 000 000 долларов

Это были сложные три с половиной месяца интенсивной игры, я устал и мне нужно взять небольшой перерыв,

– признался Аддамо после очередной победы.

Для австралияца это вторая победа на Мировой серии покера в этом году. В общей сложности у Майкла Аддамо теперь 4 браслета WSOP.