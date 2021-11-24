Нова зірка світового класу: Майкл Аддамо виграв 2 мільйони доларів та черговий браслет WSOP

Майкл Аддамо – справжній покерний хайролер, який цьогоріч демонструє феноменальні результати. У Лас-Вегасі австралієць нещадно розібрався з суперниками на турнірі Світової серії покеру з бай-іном 100 000 доларів.

Завершальна подія WSOP для хайролерів зібрала 64 учасники, завдяки чому призовий фонд досяг позначки 6 192 000 доларів. До зони ITM потрапляли лише 10 гравців, а переможець забирав понад 2 000 000 доларів.

Цікаво Від покерного вундеркінда до повного краху: історія Гаса Хансена

За фінальним столом цього турніру зібралася еліта світового покеру. Найбільш віковим гравцем, який розбавив компанію досвідчених та майстерних хайролерів, був 73-річний Білл Кляйн. Колишній бізнесмен на пенсії захоплюється покером, частенько відвідуючи офлайн-події.

Американець прославився тим, що пожертвував приз у розмірі 2 500 000 доларів благодійним організаціям, посівши 2 місце у турнірі One Drop High Roller. Цього разу Білл Кляйн фінішував дев'ятим, а його виграш склав 187 000 доларів.

Білл Кляйн / Фото poker-id.com

Головним тріумфатором браслетного турніру серед хайролерів став Майкл Аддамо. Австралієць продовжує збирати покерні трофеї та титули. За останні 3 місяці він виграв 5 найпрестижніших подій хайролерів із загальною сумою призових 7 800 000 доларів.

1 місце NLHE за $50.000 серії PokerMasters – приз 680 000 доларів

1 місце NLHE за $100.000 серії PokerMasters – приз 1 160 000 доларів

1 місце Super High Roller Bowl – приз 3 400 000 доларів

1 місце WSOP HIgh Roller – приз 1 100 000 доларів

1 місце WSOP Super High Roller – приз 2 000 000 доларів

Це були складні 3,5 місяці інтенсивної гри. Я втомився і мені потрібно взяти невелику перерву,

– зізнався Аддамо після чергової перемоги.

Для австралійця це другий трофей Світової серії покеру цього року. Загалом у Майкла Аддамо тепер 4 браслети WSOP.