Нью-Йорк легализует онлайн покер – ждут миллиардных доходов

Штат Нью-Йорк близок к легализации онлайн покера на своей территории. Соответствующий законопроект уже рассматривают местные власти.

Толчком к такому решению стали экономические трудности штата. Нью-Йорк ожидает потенциальный дефицит бюджета около 7 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Следовательно, власть ищет новые пути наполнения казны.

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Законопроект по легализации онлайн покера внес сенатор Джозеф Аддаббо. Ожидается, что такой шаг позволит штату зарабатывать около 1 миллиарда долларов ежегодно, благодаря ставке на прибыль 30,5 процентов.

Мы получили много одобрительных отзывов. Я надеюсь, что это отправная точка, в которой мы сможем провести необходимые дискуссии во время бюджетного процесса,

– говорит Аддаббо.

Что известно об онлайн покере в США Сейчас онлайн покер в США легален в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавер, Мичиган, Коннектикут, Род-Айленд, Западная Вирджиния и, конечно, игровой столице мира– Неваде, где расположен Лас-Вегас.

Ожидается, что присоединение 20-миллионного Нью-Йорка к когорте штатов, где онлайн покер является легальным, позволит и самой индустрии сделать значительный шаг вперед, в частности, в том, что касается размера призовых фондов в турнирах.

Как Фил Хельмут зарабатывает сотни миллионов долларов вне покера

Легендарный покерист Фил Хельмут, который является рекордсменом по количеству браслетов WSOP (17), оказался еще и успешным инвестором. Фил имеет долю в более чем 20 компаниях, суммарная же стоимость его акций переваливает на 100 миллионов долларов.