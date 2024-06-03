"Грязный подгузник" спас покерную жизнь: такое бывает только на WSOP

Мировая серия покера (WSOP-2024) всего несколько дней продолжается в Лас-Вегасе, а интересных историй со столов уже накопилось немало. Одна из таких случилась с известным профи Николасом Ригби.

Турнир №5 по Безлимитному Холдему в формате Mystery Bounty с бай-ином 1 000 долларов стал пока самым масштабным на нынешнем WSOP. За четыре стартовых дня покеристы сделали более 18 тысяч входов. Во второй соревновательный день из этой массы народа перешли лишь 950 игроков (все уже в призовой зоне). Среди них и упомянутый Николас Ригби, хотя он и был близок к тому, чтобы покинуть соревнования на самом бабле.

К теме Британский любитель утер нос куче профессионалов и стал чемпионом WSOP, заработав немалую сумму

Николас рассказал, что сидел перед началом призовой зоны со стеком чуть больше 20 блайндов. Ригби решил сделать рейз с очень слабой рукой – пиковыми 2-3 (такую стартовую руку даже прозывают "Грязный подгузник" из-за очевидной слабости), чтобы украсть банк еще до флопа.

Американец таки получил один колл, что, конечно, было неидеально, но уже через мгновение Николас не поверил своему счастью – флеш с флопа. Оппонент снова уравнял ставку Ригби и на терне пиковая четверка подарила счастливчику стрит-флеш. Уже просто собрать подобную комбинацию большая редкость и везение, а Николасу соперник еще и проплатил все улицы. Поэтому Ригби с комфортным стеком перешел во второй день и продолжает борьбу, а вот его противник в этой раздаче ограничился минимальной выплатой.

Добавим, что в этом же турнире остаются пока и как минимум трое украинских покеристов: Ростислав Сабищенко (518-й стек), Валентин Шабельник (532) и Ольга Ермольчева (594).

Первый украинский успех на WSOP

Именно Ростислав Сабищенко недавно стал автором первого мощного результата среди украинцев в Лас-Вегасе. Он финишировал на 12-й строчке турнира по Омахе, заработав 29 тысяч долларов.