Продал старый хлам и стал миллионером – история успеха Ника Петранджело

Ник Петранджело – известный тренер и один из самых успешных покеристов в истории. Впрочем, его спортивная карьера могла сложиться по совсем другому сценарию.

Петранджело поделился воспоминаниями о том, как делал свои первые шаги в покере. Еще в школе, а затем и колледже Ник достиг немалых успехов в хоккее и гольфе. В последнем он вплотную подобрался к профессиональному статусу.

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Однако, из-за серьезной травмы головы американцу пришлось попрощаться с атлетическими видами спорта. Чтобы заполнить эту нишу, Ник и подался в покер. Во время учебы в колледже сосед Петранджело по комнате познакомил его с авторитетным покеристом Джонатаном Джаффе, который впоследствии стал наставником Ника и разжег в нем страсть к интеллектуальной игре.

Я был одержим покером, но играл на низких лимитах. Я продал старые клюшки для гольфа за 150 долларов, сделал депозит и хотел раскрутиться на NL100,

– вспоминает Петранджело.

В конце концов, закончив обучение в колледже в 2010 году, Ник начал профессионально играть в покер и это решение стало определяющим в его жизни. Сейчас 37-летний Петранджело занимает 19-ю строчку по сумме турнирных призовых в истории покера, выиграв почти 33 миллиона долларов. В его активе также 2 браслета WSOP.

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