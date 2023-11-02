Невиданная куча денег: В Лас-Вегасе проведут турнир с рекордной гарантией

Организаторы Мирового покерного тура "положат на стол" 40 000 000 долларов. Именно столько разыграют участники Main Event WPT World Championship.

С 12 по 21 декабря в покерном заведении Wynn Las Vegas задействуют максимальные средства охраны. Ведь здесь в эти дни состоится турнир с беспрецедентной гарантией – 40 000 000 долларов.

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В прошлом году организаторы Мирового покерного тура в аналогичном турнире гарантировали участникам 15 000 000 долларов, но призовой фонд благодаря большому количеству желающих удалось перебить почти вдвое. В этом году сумма еще более впечатляющая, до сих пор ни один живой покерный турнир в истории не имел столь крупного гарантированного призового фонда. Впрочем и бай-ин в Главное событие будет большим – 10 400 долларов. Правда, не всем придется столь существенно потратиться.



Покерная серия WPT / Фото World Poker Tour

В Главное событие через сателлиты и разнообразные акции отобралось немало квалифайеров. Скажем, вот этот мужчина из Аляски – золотоискатель на пенсии Даниель Гилпин. Или же ветеран войны в Ираке, отец 5 детей, Чейз МакКами. Всего в рамках фестиваля WPT World Championship, который продлится с 29 ноября по 23 декабря, состоится более 30 турниров.