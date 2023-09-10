Дойл Брансон проучил звезду Голливуда: то, чего вы не знаете о главном фильме о покере

Ленту "Шуллеры" (The Rounders) многие специалисты называют лучшим фильмом о покере всех времен. Но он не был бы таким, если бы не интересные обстоятельства, происходившие вокруг съемок.

Большинство поклонников интеллектуальной игры, конечно, видели и оценили фильм "Шуллеры" 1998 года. Чего только стоят сцены с хедз-ап батлами героев Мэтта Дэймона и Джона Малковича. Немало страстей горело и за кулисами съемочного процесса.

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Знали ли вы, что Майк Макдермот, он же Мэтт Дэймон, перед тем как сойтись за овальным столом с Тедди КГБ, получил порки от легенды покера. Деймон и другие звезды "Шулеров", релиз которого состоялся в сентябре 1998 года, занимались продвижением фильма на главном покерном фестивале планеты.



Мэтт Дэймон и Дойл Брансон на WSOP / Фото PokerNews

Так вот, в Главном событии WSOP Мэтту Дэймону суждено было сойтись в жестком кулере с двукратным чемпионом мира Дойлом Брансоном. Карманных королей голливудской звезды проглотили тузы покерной звезды. "Ненавижу с тобой так поступать, Мэтти, но…", – сказал Брансон, и закончил турнирную жизнь Дэймона.



Мэтт Дэймон за игрой в покер / Фото Theringer

Еще один интересный эпизод, фактически давший жизнь "Шулерам". Музой сценариста фильма Брайана Коппельмана стала неудачная покерная сессия в подпольном клубе Нью-Йорка в 1995 году. Оставив 750 долларов местным акулами, Коппельман решил отыграться чужими руками. Создал героя – Майка Макдермота, а тот на голубых экранах взял полноценный реванш.



Крис Фергюсон / Фото PokerNews

Ну и наконец шутка, то есть профессиональная мудрость. Покерные легенды, комментируя ленту "Шуллеры", оставили немало интересных фраз. Но цитата Криса Фергюсона, как говорится, на все деньги. "Какая разница между большой сырной пиццей и покерным игроком", – спрашивает Фергюсон. "Большая пицца, в отличие от покериста, способна накормить семью из четырех человек".

Мораль проста – играйте в покер ответственно и по банкролу, не сторонитесь учиться и совершенствоваться, и тогда хватит и на пиццу и на другие вкусности.