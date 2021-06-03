За финальный стол немец усаживался с пятым по величине стеком, тогда как лидером был именитый канадец Даниэль Дворес. Именно он, по мнению большинства болельщиков, считался фаворитом.

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Но канадец удовлетворился лишь третьим местом. Решающей стала раздача, когда его карманная пара двоек проиграла карманной паре валетов Рудольфа. Дворес заработал почти 250 тысяч долларов.

В решающем хедз-апе Кристиану Рудольфу противостоял бразилец Фабиано Ковальски. Соперники решили заключить сделку, поэтому доигрывая, боролись за 30 тысяч долларов и титул. В итоге бразилец получил 402 тысячи "зеленых". А триумфатор заработал 487,5 тысячи долларов.

Отметим, что на шестом месте соревнование завершил лидер рейтинга онлайн-покеристов Юрий Мартинс. Бразилец разбогател на 86,5 тысяч долларов.