За фінальний стіл німець вмощувався аж із п’ятим за розміром стеком. Лідером був іменитий канадець Даніель Дворес. Саме його більшість вболівальників вважала фаворитом.

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Але канадець задовільнився третім місцем. Вирішальною стала роздача, коли його кишенькова пара двійок програла кишеньковій парі валетів Рудольфа. Дворес заробив майже 250 тисяч доларів.

У вирішальному хедз-апі Крістіанові Рудольфу протистояв бразилець Фабіано Ковальські. Суперники вирішили укласти угоду, тож дограючи, боролися за 30 тисяч баксів і титул. В підсумку бразилець отримав 402 тисячі "зелених". А тріумфатор заробив 487,5 тисяч доларів.

Відзначимо, що на шостому місці змагання завершив лідер рейтингу онлайн-покеристів Юрій Мартінс. Бразилець збагатів на 86,5 тисяч баксів.