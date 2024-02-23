Неймар может на год забыть о покере: звездному футболисту грозит тюрьма

Бразилец, который понемногу отходит от футбола и частенько заглядывает за овальные столы, попал в неприятную ситуацию. Неймара обвиняют в запрещенной законом рекламе онлайн-казино.

Бразилец Неймар, который продолжает находиться на больничном после тяжелой травмы колена, стал причастным к очередному скандалу. Футболисту грозит от 3 месяцев до года заключения из-за вероятного пиара онлайн-казино.

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Если вина 32-летней звезды будет доказана, Неймар надолго забудет о любимой интеллектуальной игре, которой с недавних пор посвящает все больше времени. Бразилец частый участник покерных онлайн-турниров на средних и высоких литимах, где демонстрирует добротную игру.

Недавно, скажем, Неймар оформил свой бест-кэш в ивенте за 5200 долларов. Второе место в "битве титанов" принесло футболисту 66 056 долларов призовых.