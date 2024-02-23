Неймар може на рік забути про покер: зіркову футболісту загрожує ув’язнення

Бразилець, який потрохи відходить від футболу і частенько зазирає за овальні столи, потрапив у неприємну ситуацію. Неймара звинувачують у забороненій законом рекламі онлайн-казино.

Бразилець Неймар, який продовжує перебувати на лікарняному після важкої травми коліна, став причетним до чергового скандалу. Футболістові загрожує від 3 місяців до року ув’язнення через ймовірний піар онлайн-казино.

До теми "Грошей немає, але ви там тримайтесь": легенда покеру ховається від кредиторів

Якщо провину 32-річної зірки буде доведено, Неймар надовго забуде про улюблену інтелектуальну гру, якій віднедавна присвячує дедалі більше часу. Бразилець частий учасник покерних онлайн-турнірів на середніх та високих літімах, де демонструє добротну гру.

Нещодавно, скажімо, Неймар оформив свій бест-кеш в івенті за 5200 доларів. Друге місце у "битві титанів" принесло футболісту 66 056 доларів призових.