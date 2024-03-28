Даниэль Негреану не сумел продолжить свою триумфальную серию в рамках PokerGO Tour. После победы на прошлой неделе, на этот раз закончил выступление на шестой строчке.

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Очередную финалку канадец снова оформил в турнире по Омахе, в ивенте Pot Limit Omaha - Progressive Bounty с бай-ином 15 100 долларов, который собрал 74 входа. Разбирается в четырехкарточной игре и регуляр Самули Сипила, иначе как бы финн собрал почти половину всех фишек перед финальным столом.

Собственно первым с дистанции в топ-6 сошел Даниэль Негреану, который вместе с вознаграждениями за выбивание соперников получил 64 000 призовых. А вот чемпион получил в шесть раз больше. Сипила активно охотился "за головами" соперников, в частности, и на финалке, и реализовал свое огромное преимущество за каких-то два часа.



Самули Сипила / Фото PokerGO

Львиную долю вознаграждения из 398 000 долларов призовых финский покерист получил именно за выбивание оппонентов. Невероятно, но факт – Самули Сипила получил второй трофей PokerGO Tour за четыре дня.

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