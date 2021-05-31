Негреану довели до ярости: звездный покерист снова пролетел мимо денег

Одного из самых известных покеристов современности продолжает преследовать черная полоса. Недавно Даниэль Негреану оформил "баббл-боя" в турнире за 10 тысяч долларов, и немного не дотянул до призов в ивенте за 25 тысяч.

Офлайн-турнир в рамках серии Venetian Poker High Roller собрал 43 входа, а призовой фонд одолел отметку в миллион долларов.

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Даниэль Негреану, поэтому, получил возможность существенно реабилитироваться за неудачи, которые преследуют его на протяжении нового года. Впрочем, канадец вылетел за несколько мест к призам и чуть стол не разнес в отчаянии.

Куда более позитивные эмоции испытал Шон Перри, которого в 2021 году трудно остановить. Американец выиграл турнир, положив в карман 365 500 долларов, и продолжил свою феерическую серию.

Чемпион турнира Шон Перри / PokerGO

Менее чем за 3 месяца Перри, уже в девятый раз сыграл за финальным столом, получил свой второй титул и заработал почти 1,7 миллиона долларов.