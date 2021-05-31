Негреану довели до сказу: зірковий покерист знову пролетів повз "гроші"

Одного із найбільш відомих покеристів сучасності продовжує переслідувати чорна смуга. Нещодавно Даніель Негреану оформив "бабл-боя" в турнірі за 10 000 доларів, трохи не дотягнув до призів і в івенті за 25 000.

Офлайн-турнір в рамках серії Venetian Poker High Roller зібрав 43 входи, а призовий фонд здолав позначку у мільйон доларів.

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Даніель Негреану, відтак, отримав нагоду суттєво реабілітуватись за невдачі, які переслідують його впродовж нового року. Утім, канадець вилетів за кілька місць до призів і ледве стіл не розніс у розпачі.

Куди більш позитивні емоції відчув Шон Перрі, якого у 2021 році важко зупинити. Американець виграв турнір, поклавши до кишені 365 500 доларів, і продовжив свою феєричну серію.



Чемпіон турніру Шон Перрі / PokerGO

Менш як за 3 місяці Перрі уже вдев’яте зіграв за фінальним столом, здобув свій другий титул і заробив майже 1,7 мільйона доларів.