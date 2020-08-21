Международный женский гроссмейстер Эльмира Скрипченко поделилась мыслями относительно матчей против сильного пола.

Во время комментирования поединка между Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой французская шахматистка рассказала, что ей всегда было сложно играть против мужчин. Еще до партии Эльмира чувствовала себя слабым звеном. Любое предложение ничьей, даже в выгодной для себя ситуации, шахматистка воспринимала как большое счастье. Девушке пришлось немало поработать над своей психологией, чтобы победить этот комплекс.

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Еще сложнее, по мнению Скрипченко, была ситуация во время покерных баталий, ведь Эльмира также любит эту игру. И за столом она чувствует даже большее давление, чем за шахматной доской, ведь атмосфера здесь напряженная.

Хотя, стоит отметить, что на самом деле женщины в покерную элиту уже пробились. Чего только стоят постоянные яркие выступления Кристен Бикнел. А вот в шахматах представительницы прекрасного пола пока не могут на равных конкурировать с мужчинами. Здесь все еще сказывается то, что джентльмены массово и активно играть в шахматы начали гораздо раньше, чем леди.