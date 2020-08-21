Міжнародний жіночий гросмейстер Ельміра Скрипченко поділилася думками щодо матчів проти сильної статі.

Під час коментування поєдинку між Магнусом Карлсеном та Хікару Накамурою французька шахістка розповіла, що їй завжди було складно грати проти чоловіків. Ще до партії Ельміра відчувала себе слабшою стороною. Будь-яку пропозицію нічиєї, навіть у вигідній для себе ситуації, шахістка сприймала як велике щастя. Дівчині довелося чимало попрацювати над своєю психологією, аби перемогти цей комплекс.

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Ще складнішою, на думку Скрипченко, була ситуація під час покерних баталій. Ельміра також любить цю гру. І за столом вона відчуває навіть більший тиск, ніж за шаховою дошкою, адже атмосфера тут напруженіша.

Хоча, варто відзначити, що насправді жінки в покерну еліту уже пробилися. Чого лише варті постійні яскраві виступи Крістен Бікнел. А от в шахах представниці прекрасної статі наразі не можуть на рівних конкурувати з чоловіками. Тут все ще дається взнаки те, що джентльмени масово та активно грати в шахи почали набагато раніше, ніж леді.