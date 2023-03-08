Наравне с мужчинами: самые успешные женщины-покеристки Украины

Времена, когда покер был исключительно "для мужчин", давно прошли. Женщины уверенно доказывают, что играют не хуже и могут выигрывать трофеи наравне с мужчинами. Есть такие примеры и среди украинских покеристок.

Сайт покерной статистики The Hendon Mob отслеживает выступления игроков в живых турнирах по всему миру. Специально к Международному дню женщин рассказываем о тройке украинских покеристок, имеющих самые большие призовые в офлайне.

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Ольга Ермольчева (призовые – 443 897 долларов)

Ольга Ермольчева на турнире WPT / Фото worldpokertour.com

Ольга Ермольчева считается одной из самых сильных покеристок Украины. Она могла стать преподавателем английского языка, если бы одноклассник не познакомил его с правилами игры в покер. Профессиональную карьеру девушка начала в 2011 году. Через сателлит Ольга отобралась в Main Event RPT. В призы попасть не удалось, но уже в следующем году Ермольчева заняла 2 место в турнире EPT и стала чемпионкой Главного события RPT, получив 10 000 долларов.

В 2015 году украинская покеристка уже выступала за финальными столами крупных турниров во Франции и Марокко. Затем заняла 2 место в Главном событии LAPT Panama, что принесло ей 113 580 долларов. Параллельно Ольга активно играет в онлайне, где также имеет успехи. В последний раз Ермольчева громко заявила о себе в декабре прошлого года, когда стала раннер-апом турнира WPT World Championship, выиграв в Лас-Вегасе 70 000 долларов.

Дарья Гулик (призовые – 120 059 долларов)

Дарья Гулик / Фото PokerNews

Дарья Гулик родилась и выросла в Киеве, но образование получала в Лондонской школе Экономики и Политических наук. С покером впервые познакомилась в студенческие годы. Играть в интерес с друзьями было весело, но девушка чувствовала, что способна выигрывать на более серьёзном уровне.

Карьеру начала с кэш-игр в столице. В Украине серьезно обратила на себя внимание, когда вместе с Евгением Качаловым в 2017 году представляла страну в Главном событии EPT. Дарье удалось пройти в Day4 и занять 46 место, получив за свои старания более 12 000 евро.

Украинская покеристка отмечалась успехами в офлайне и раньше. В 2011 году она заняла 14 место в турнире WSOP, заработав более 30 000 долларов. А затем стала раннер-апом турнира ЕРТ Монте Карло и была пятой на серии РCA в 2014 году.

Лидия Козенкова (призовые – 107 196 долларов)

Лидия Козенкова / Фото kz.pakspoker.com

Свои первые деньги в покере Лидия Козенкова заработала в 2013 году. Она выиграла несколько сотен евро в одном из казино Испании. Этот небольшой успех вдохновил девушку на новые победы. С тех пор Лидия начинает регулярно посещать престижные офлайн-события.

Долгое время ей не удавалось выиграть серьезные деньги. Но в 2019 году вознаграждение пришло – за 4 место в Главном событии EPT украинская покеристка заработала более 96 000 долларов.