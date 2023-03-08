Нарівні з чоловіками: найуспішніші жінки-покеристки України

Часи, коли покер був виключно "для чоловіків", давно минули. Жінки вправно доводять, що грають не гірше та можуть здобувати трофеї нарівні з чоловіками. Є такі приклади й серед українських покеристок.

Сайт покерної статистики The Hendon Mob відстежує виступи гравців у живих турнірах по всьому світі. Спеціально до Міжнародного дня жінок розповідаємо про трійку українських покеристок, які мають найбільші призові в офлайні.

Читайте також Вродлива та успішна: про покеристку Ебоні Кенні зняли документальний фільм

Ольга Єрмольчева (призові – 443 897 доларів)

Ольга Єрмольчева на турнірі WPT / Фото worldpokertour.com

Ольга Єрмольчева вважається однією з найсильніших покеристок України. Вона могла стати викладачем англійської мови, якби однокласник не познайомив її з правилами гри у покер. Професійну кар'єру розпочала у 2011 році, коли відібралася у Main Event RPT через сателіт. У призи не потрапила, але вже наступного року українка посіла 2 місце у турнірі EPT та стала чемпіонкою головної події RPT, заробивши 10 000 доларів.

У 2015 році Єрмольчева вже виступала за фінальними столами великих турнірів у Франції та Марокко. Згодом посіла 2 місце у Головній події LAPT Panama, що принесло їй 113 580 доларів. Паралельно активно грає в онлайні, де також має помітні успіхи. Востаннє українська покериста гучно заявила про себе у грудні минулого року, коли стала раннер-апом турніру WPT World Championship, отримавши у Лас-Вегасі ще 70 000 доларів.

Дарина Гулік (призові – 120 059 доларів)

Дарина Гулік / Фото PokerNews

Дарина Гулік народилася та виросла у Києві, але освіту здобувала у Лондонській школі Економіки та Політичних наук. Познайомилася з покером у студентські роки. Грати на інтерес із друзями було весело, але дівчина відчувала, що здатна вигравати на більш серйозному рівні.

Кар'єру почала з кеш-ігор у столиці. Вперше серйозно привернула на себе увагу, коли разом із Євгеном Качаловим у 2017 році представляла Україну у Головній події EPT. Їй вдалося пройти у Day4 та посісти 46 місце, за яке отримала понад 12 000 євро.

Але й до того часу українка мала успіхи в офлайні. У 2011 році вона фінішувала на 14 місці у турнірі WSOP (понад 30 000 доларів), потім була другою на ЕРТ Монте Карло та п'ятою на РCA- 2014.

Лідія Козенкова (призові – 107 196)

Лідія Козенкова / Фото kz.pakspoker.com

Свої перші гроші у покері Лідія Козенкова заробила у 2013 році. Вона заробила кількасот євро в одному з казино Іспанії. Цей невеликий успіх надихнув дівчину на нові перемоги. З того часу Лідія Козенкова регулярно відвідувала престижні офлайн-турніри.

Довгий час отримати серйозні гроші не вдавалося. Але у 2019 році винагорода за старанність таки прийшла: за 4 місце Головної події EPT українка заробила понад 96 000 доларів.