Эбони Кенни – профессиональная покеристка с большим стажем. В прошлом году она впервые посетила хайроллерскую серию Triton Poker на Кипре, где привлекла к себе внимание по многим причинам.

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Яркая девушка, успешно совмещающая покер с работой на телевидении и модельным бизнесом, оказалась в числе участников самого дорогого турнира серии с бай-ином 200 000 долларов. В него можно было попасть только по особому приглашению. Счастливый "билет" Эбони Кенни достался от бизнесмена Фила Наги, который взял её в свою команду профессионалов.

Так она стала первой женщиной в истории Triton Poker Series, которая получила приглашение в подобный турнир. Но на этом её рекорды не закончились. В первом же событии серии с бай-ином 25 000 долларов Эбони оказалась за финальным столом, став ещё и первой женщиной, которой удалось это сделать. Потом Кенни повторила успех в самом главном турнире своей жизни Coin Rivet Invitational с бай-ином 200 000 долларов.

Участники финального стола Coin Rivet Invitational / Фото triton-series.com

В компании самых сильных хайроллеров мира девушка заняла 5 место, получив невероятный приз в размере 1 700 000 долларов. В документальном фильме рассказывается закулисье тех событий – как Кенни встречалась с Наги, впервые разговаривала с Робом Янгом и Джейсоном Куном, а также звонила своему тренеру по покеру Ченсу Корнуту.

Документальный фильм в трёх частях есть в открытом доступе на ютубе. В нём есть все: покерная драма, откровения, слёзы, и конечно же фирменный тверк от Эбони Кенни, который, как оказалось, помогает девушке настроиться на игру.

Фильм про Эбони Кенни: Часть 1. "Покер и семья"

Фильм про Эбони Кенни: Часть 2. "Аутсайдер среди легенд"

Фильм про Эбони Кенни: Часть 3. "Выигрыш, изменивший жизнь"