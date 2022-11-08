Отчаянно надеется на джекпот: покерист выкупил 45 000 лотерейных билетов

Американский хайроллер Шон Диб купил лотерейных билетов на сумму 90 000 долларов. В понедельник должен был состояться розыгрыш рекордного джекпота Powerball, но его перенесли из-за протоколов безопасности.

В США лотерея Powerball невероятно популярна. Организаторы анонсировали розыгрыш джекпота в 1,9 миллиарда долларов, что привлекло внимание известного покериста Шона Диба. Он решил объединить усилия, чтобы выкупить как можно больше лотерейных билетов стоимостью всего 2 доллара.

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На пару с женой они создали пул игроков и начали скупать билеты. Поучаствовать могли все, кто готов был потратить от 500 долларов. К челленджу присоединились другие покеристы, среди которых Ченс Корнут, Аллен Каннингем и Джош Арье. К понедельнику Шон Диб собрал 90 000 долларов.

Американцу пришлось серьёзно заморочиться, чтобы купить эти лотерейные билеты. Поскольку в Лас-Вегасе они не продаются, Шон поехал за ними в соседний штат. В каждом билете 2 блока: в первом нужно выбрать 5 чисел из 69, во втором – одно из 26. Заранее Шон с друзьями расписал вероятность выпадения чисел. Джекпот разыгрывается при совпадении всех 6 чисел, но можно выиграть и другие призы на сумму до 1 000 000 долларов.

Обладатель 5 браслетов WSOP Шон Диб / Фото pokernews.com

Розыгрыш должен был состояться в понедельник, но в последний момент организаторы Powerball сообщили, что его придется перенести по техническим причинам. "Лотерея нас слоуроллит", – написал Шон Диб у себя в соцсетях в понедельник вечеромі.

Удастся ли покеристу и компании его друзей стать счастливыми обладателями джекпота, станет известно очень скоро. Но точную дату проведения розыгрыша организаторы лотереи пока не сообщили.