Відчайдушно сподівається на джекпот: покерист викупив 45 000 лотерейних білетів

Американський хайролер Шон Діб купив лотерейних білетів на суму 90 000 доларів. У понеділок мав відбутися розіграш рекордного джекпоту Powerball, але його перенесли з невідомих причин.

У США лотерея Powerball неймовірно популярна. Організатори анонсували розіграш джекпоту в 1,9 мільярда доларів, що привернуло увагу відомого покериста Шона Діба. Він вирішив об'єднати зусилля, щоб викупити якнайбільше лотерейних білетів вартістю всього 2 долари.

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Разом із дружиною вони створили пул гравців та почали скуповувати білети. Долучитися могли всі, хто готовий витратити мінімум 500 доларів. До веселої забави приєдналися й інші покеристи, серед яких Ченс Корнут, Аллен Каннінгем та Джош Ар'є. До понеділка Шон Діб зібрав на лотерейні білети 90 000 доларів.

Американцеві довелося серйозно заморочитися, щоб їх купити. Оскільки у Лас-Вегасі ця лотерея не продається, Шон поїхав за ними до сусіднього штату. У кожному білеті 2 блоки: у першому потрібно обрати 5 чисел із 69, у другому – одне із 26. Заздалегідь Шон із друзями розподілив вірогідність випадіння чисел. Джекпот випадає, коли збігаються всі 6 чисел, але можна виграти й інші призи на суму до 1 000 000 доларів.

Власник 5 браслетів WSOP Шон Діб / Фото pokernews.com

Розіграш мав відбутися у понеділок, але в останній момент організатори Powerball повідомили, що його доведеться перенести з технічних причин. "Лотерея нас слоуролить", – написав Шон у понеділок увечері.

Чи вдасться покеристу та компанії його друзів стати щасливими власниками джекпоту, з'ясується незабаром. Хоча точної дати проведення розіграшу організатори поки що не повідомили.