В своем последнем прямом эфире на YouTube Ludwig позвонил MrBeast, чтобы тот согласился создать игру на ближайшее будущее. На вопрос о бай-ине Ludwig предложил 100 тысяч долларов и умолял, чтобы MrBeast не поднимал большей суммы.

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MrBeast согласился быть там, а также согласился, что это будет полный стол с гарантией в 1 миллион долларов.

Однако соглашение заключалось в том, что MrBeast не должен будет никуда лететь, и Людвиг решил это, сказав, что все вместо этого поедут к нему. Он также пообещал взять с собой любимца поклонников Hustler Casino Live Алана Китинга.

Мы возьмем девять человек, полный стол, разрешены повторные ребаи, бай-ин 100 тысяч. Я возьму с собой Алана Китинга, да благословит его сердце, проигравший миллион долларов

– сказал MrBeast.

Это любопытно! Алан Китинг – человек тайна. Кроме того, что Китинг публикует на своих социальных каналах, мало что известно о его личной жизни. Первые записи об игре Алана в покер происходят с 2007 года, когда он записал свой первый приз на живом турнире WSOP с бай-ином 1500 долларов, получив чуть больше 3000 долларов. Возможно, благодаря турниру дома MrBeast, на который его пригласили, удастся раскрыть таинственность его личности.

Ludwig и MrBeast организуют подобный турнир не в первый раз. В прошлый раз они пригласили Фила Хельмута и Тома Двана, поэтому можно только догадываться, каких еще знаменитостей они позовут на этот раз.

Предыдущий турнир на ютуб канале Ludwig: смотреть видео

Кто такой MrBeast Джеймс Стивен Дональдсон (родился 7 мая 1998 года), более известный под псевдонимом MrBeast, американский ютубер и онлайн-персона. Он известен своими стремительными и продуктивными видео, содержащими сложные вызовы и большие розыгрыши. Имея более 231 миллиона подписчиков, он является человеком с наибольшим количеством подписок на YouTube и вторым каналом по количеству подписок в целом.

С более чем пятью миллионами его собственных подписчиков и 231 миллионом поклонников MrBeast, это может стать рекордным событием, организованным двумя ребятами, которые даже не являются постоянными игроками в покер.