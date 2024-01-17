У своєму останньому прямому етері на YouTube Ludwig зателефонував до MrBeast, щоб той погодився створити гру на найближче майбутнє. На питання про бай-ін Ludwig запропонував 100 тисяч доларів та благав, щоб MrBeast не підіймав більшої суми.

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MrBeast погодився бути там, а також погодився, що це буде повний стіл з гарантією у 1 мільйон доларів.

Однак угода полягала в тому, що MrBeast не повинен буде нікуди летіти, і Людвіг вирішив це, сказавши, що всі замість цього поїдуть до нього. Він також пообіцяв взяти з собою улюбленця шанувальників Hustler Casino Live Алана Кітінга.

Ми візьмемо дев’ятьох людей, повний стіл, дозволені повторні ребаї, бай-ін 100 тисяч. Я візьму з собою Алана Кітінга, хай благословить його серце, який програв мільйон доларів

– сказав MrBeast.

Це цікаво! Алан Кітінг – є людиною таємницею. Крім того, що Кітінг публікує на своїх соціальних каналах, мало що відомо про його особисте життя. Перші записи про гру Алана в покер походять з 2007 року, коли він записав свій перший приз на живому турнірі WSOP з бай-іном 1500 долаів, отримавши трохи більше 3000 доларів. Можливо, завдяки турніру вдомі MrBeast, на який його запросили, вдасться розкрити таємничість його особистості.

Ludwig та MrBeast організовують подібний турнір не в перше. Минулого разу вони запросили Філа Хельмута та Тома Двана, тому можна тільки здогадуватись, яких ще знаменитостей вони покличуть на цей раз.

Попередній турнір на ютуб каналі Ludwig: дивитись відео

Хто такий MrBeast Джеймс Стівен Дональдсон (народився 7 травня 1998 року), більш відомий під псевдонімом MrBeast, є американським ютубером та онлайн-персоною. Він відомий своїми стрімкими та продуктивними відео, які містять складні виклики та великі розіграші. Маючи понад 231 мільйон підписників, він є людиною з найбільшою кількістю підписок на YouTube і другим каналом за кількістю підписок загалом.

З понад п’ятьма мільйонами його власних підписників та 231 мільйоном шанувальників MrBeast, це може стати рекордною покерною подією, організованою двома хлопцями, які навіть не є постійними гравцями в покер.