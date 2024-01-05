Мошенничество на 2 000 000 долларов: детали загадочного исчезновения чемпиона по покеру

Американский покерист, многократный чемпион WSOPC Джордж Янссен был похищен в ноябре прошлого года. Мужчину продержали в плену 35 дней, требуя выкупа в размере 2 000 000 долларов.

Об исчезновении Джорджа Янссена сообщили его родственники. Больше месяца покериста искала полиция, после чего случайный прохожий нашел его со связанными руками на обочине..

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Джордж рассказал, что стал жертвой мошенников, требовавших у него 2 000 000 долларов. Преступники знали, что Янссен играет в покер, поэтому их интересовали только деньги. После того как Джордж был найден, дело передали в ФБР.

Один из близких друзей покериста рассказал новые подробности загадочного исчезновения. Эта история началась еще 2 года назад после турнира в Детройте. Джордж вышел из казино, сел в свой автомобиль, где к нему подсел неизвестный мужчина в маске.

Когда он сел в автомобиль, мужчина в маске наставил ему пистолет к голове и озвучил сумму. Джордж ответил, что у него нет таких денег. Тогда злоумышленник дал Джорджу мобильный телефон и приказал ехать в указанное место", – рассказал друг Янссена.

Почти два года на мобильный телефон приходили разные угрозы, и Джордж отправлял деньги злоумышленникам. Также мошенники регулярно присылали записки с угрозами. Во время того, как он в очередной раз передавал им деньги, 13 ноября покериста похитили.

Через несколько дней родственники Янссена обнаружили письмо с угрозами и передали его полиции. Также они нашли еще одну записку, где в именах Кирби, Игги, Дейзи, Ноа, Энтони и Паркер была зашифрована K. I. D. N. A. P, что в переводе с английского означает "похищение").

Записка с шифром "K. I. D. N. A. P" / Фото PokerNews