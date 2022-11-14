Молодой покерист проиграл рекордные 870 000 долларов за одну раздачу в кэш игре

Звезда онлайн-покера Генри Пуустинен впервые стал участником дорогой кэш игры Hustler Casino Live. Дебют получился историческим – молодой гриндер проиграл рекордный банк в истории шоу.

Генри Пуустинен – 22-летний финский покерист, предпочитающий игру на высоких лимитах в онлайне. Долгое время личность "buttonclickr" в интернете оставалась загадкой.

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Игрок под этим ником активно играл "в плюс" дорогие хедз-ап матчи против звёздных оппонентов. Например, в октябре 2020 года "buttonclickr" выиграл 740 000 долларов за 7 902 рук, причем преимущественно у Виктора "limitles" Малиновского

Дебютировав в живой кэш-игре в Hustler Casino, Генри Пуустинен стал жертвой жёсткого кулера. В исторической раздаче молодой финский игрок столкнулся с Ником Эйрболлом и Билом Кляйном. Пуустинен сделал рейз с карманной парой семерок, Кляйн уравнял с девятками, а Эйрболл поставил 3-бет 13 000 долларов с одномастными 4-5.

Флоп 6-7-3 дал абсолютный натс Эйрболлу и топ сет Пуустинену. На тёрне пришел валет, который ничего не изменил. Бил сыграл чек рейз олл-ин, и получил колл. В банке оказалось 870 000 долларов.

Дебютант Hustler Casino Live Генри Пуустинен не стал делать повторную покупку и покинул казино с убытком 367 700 долларов. За 5 часов игры он выиграл меньше раздач, чем проиграл, причём чаще всего его терроризировал один и тот же игрок – Ник Эйрболл.