Молодий покерист програв рекордні 870 000 доларів за одну роздачу у кеш грі

Зірка онлайн-покеру Генрі Пуустінен вперше став учасником дорогої кеш гри Hustler Casino Live. Дебют виявився історичним – молодий гріндер програв рекордний банк в історії шоу.

Генрі Пуустінен – 22-річний фінський покерист, який віддає перевагу грі на високих лімітах в онлайні. Довгий час особистість "buttonclickr" в інтернеті залишалася загадкою.

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Гравець з таким ніком активно "катав" у плюс дорогі хедз-ап матчі проти зіркових суперників. Наприклад, у жовтні 2020 року "buttonclickr" виграв 740 000 доларів за 7 902 рук, причому переважно у Віктора "limitles" Маліновського.

Дебютувавши у живій кеш-грі в Hustler Casino, Генрі Пуустінен став жертвою жорсткого кулера. В історичній роздачі молодий фінський гравець зіткнувся з Ніком Ейрболлом та Білом Кляйном. Пуустінен зробив рейз із кишеньковою парою сімок, Кляйн зрівняв із дев'ятками, а Ейрболл поставив 3-бет 13 000 доларів з одномастевими 4-5.

Флоп 6-7-3 дав абсолютний натс Ейрболлу та топ сет Пуустінену. На тьорні вийшов валет, який нічого не змінив. Біл зіграв чек рейз олл-ін і отримав кол. У банку опинилося 870 000 доларів.

Дебютант Hustler Casino Live Генрі Пуустінен не став робити повторну докупку та залишив казино зі збитком у 367 700 доларів. За 5 годин гри він виграв менше роздач, ніж програв, причому найчастіше його тероризував один і той же гравець – Нік Ейрболл.