Вінс Вон, який здебільшого прославився в амплуа комедійного актора, не перестає дивувати публіку новими "ролями". Минулого року він став ведучим церемонії WSOP, а тепер організатори Світової серії покеру запустили нову акцію за участю голлівудського актора.

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Вінс Вон зіграє хедз-ап матчі проти Філа Хельмута, Джо Кади та Корая Альдеміра, які на трьох мають 21 браслет Світової серії покеру. Для вболівальників ця подія важлива завдяки розіграшу путівки на Main Event WSOP-2023, а для решти фанатів можливістю побачити професіоналів у протистоянні з відомим любителем.

Будь-який уболівальник із США, який правильно вгадає результати всіх зустрічей, отримає безплатний квиток на Головну подію Світової серії покеру-2023. Кожен хедз-ап обіцяють транслювати на ютуб-каналі WSOP. 22 листопада відбудеться зустріч із Хельмутом, 7 грудня з Альдеміром та 21 грудня проти Кади.