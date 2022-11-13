Прославившийся в амплуа комедийного актера, Винс Вон не перестает удивлять публику неожиданными "ролями". В прошлом году он был ведущим на церемонии WSOP, а теперь организаторы Мировой серии покера запустили новую акцию с участием голливудского актёра.

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Винс Вон сыграет хедз-ап матчи против Фила Хельмута, Джо Кады и Корая Альдемира, у которых на троих 21 браслет Мировой серии покера. Для болельщиков событие важное, в первую очередь, благодаря розыгрышу путёвки на Main Event WSOP-2023, а для всех остальных фанатов возможностью увидеть противостояние профессионалов с известным любителем.

Любой болельщик из США, правильно угадавший результаты всех встреч получит бесплатный билет на Главное событие Мировой серии покера-2023 в Лас-Вегасе. Каждый хедз-ап обещают транслировать на ютуб-канале WSOP. 22 ноября состоится матч против Хельмута, 7 декабря с Альдемиром и 21 декабря против Кады