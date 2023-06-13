Молодой миллионер: 22-летний немец за неделю выиграл в покер 3 000 000 долларов

Немецкий покерист Леон Штёрм стал кумиром для многих поклонников покера. Всего за неделю молодой игрок оформил крупные победы на Super Millions и на Мировой серии покера.

На покерном горизонте появилась новая молодая суперзвезда. На прошлой неделе игрок с ником "RUMUKULUS" превзошёл самые смелые ожидания, выиграв хайроллерский онлайн-турнир Super Millions..

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Оказалось, что под этим ником прячется 22-летний Леон Штёрм. Молодой немец получил рекордные на тот момент 1 518 400 долларов. Это в 10 раз больше, чем он выиграл в онлайне за весь прошлый год. Молодой парень особо не праздновал и уже через несколько дней оказался Лас-Вегасе.

Леон Штёрм сел играть живой турнир Мировой серии покера с бай-ином 50 000 долларов. Традиционно хайроллерские события собирают сильнейших игроков планеты. В этом турнире было сделано 124 входа, что позволило сформировать призовой фонд в размере 5 921 000 долларов.

Молодой немец ещё раз пробился за финальный стол. Там были такие "монстры" дорогого покера как Джастин Бономо, Алекс Фоксен и Сет Дэвис. Сначала Леон разобрался со своими основными соперниками по онлайну, а в хедз-апе 22-летний парень переиграл 75-летнего Билла Кляйна.

Фёдор Хольц / Фото PokerNews

Вместе со званием чемпиона Мировой серии покера и дебютным браслетом WSOP Леон Штёрм заработал ещё 1 546 024 доллара. Многие фанаты покера обратили внимание на тот факт, что в 2016 году другой 22-летний немец выиграл за год 16 000 000 долларов. И звали того немца Фёдор Хольц.