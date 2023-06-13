Молодий мільйонер: 22-річний німець за тиждень виграв у покер 3 000 000 доларів

Німецький покерист Леон Штерм став новим кумиром для багатьох шанувальників покеру. Всього за тиждень молодий гравець оформив величезні перемоги в онлайні та на Світовій серії покеру.

На покерному горизонті з'явилася нова суперзірка. Минулого тижня гравець з ніком "RUMUKULUS" перевершив найсміливіші очікування, вигравши хайролерський онлайн-турнір Super Millions.

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Під цим ніком грає 22-річний Леон Штерм. Молодий німець отримав рекордні для себе 1 518 400 доларів. Це у 10 разів більше, ніж він виграв в онлайні за весь минулий рік. Молодий хлопець довго не святкував і вже за кілька днів був у Лас-Вегасі, де зараз триває Світова серія покеру.

Леон Штерм сів грати живий турнір із бай-іном 50 000 доларів. Традиційно хайролерські події збирають найсильніших гравців планети. У цьому турнірі було зафіксовано 124 входи, які дозволили сформувати призовий фонд у розмірі 5 921 000 доларів.

Молодий німець знову пробився за фінальний стіл, де були такі "монстри" покеру, як Джастін Бономо, Алекс Фоксен і Сет Девіс. Спочатку Леон розібрався зі своїми затятими онлайн-суперниками, а в хедз-апі хлопець переміг 75-річного Біла Кляйна.

Федір Хольц / Фото PokerNews

Разом зі званням чемпіона Світової серії покеру та дебютним браслетом WSOP Леон Штерм заробив ще 1 546 024 долари. Багато хто звернув увагу на той факт, що у 2016 році інший 22-річний німець виграв за рік 16 000 000 доларів. Звали того німця Федір Хольц.