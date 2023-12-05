Мог воплотить покерную мечту на Багамах: украинец Назар Бугаев – вице-чемпион WSOP Paradise

На Багамских островах стартовала "райская" Мировая серия покера. В первом же браслетном турнире очень близок к победе оказался украинский игрок Назар Бугаев.

Первый трофей на WSOP Paradise разыграли участники, прошедшие онлайн-отбор. Три месяца назад в турнире Millioner Maker с бай-ином 1 500 долларов сражались почти 3 500 игроков. Лучшие 100 покеристов автоматически проходили со своими стеками в финальный этап и встретились уже в офлайн-формате на Багамах.

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Украинцев прошло трое: Назар Бугаев, Александр Турич и Сергей Голодюк. Все участники финальной стадии гарантировали себе минимум 5 000 долларов, но каждый мечтал получить браслет, вместе с которым вручали 1 000 000 долларов. Поскольку турнир проходил по правилам WSOP, никаких сделок за финальным столом быть не могло, поэтому битва за трофей получилась весьма ожесточенной.

Самым драматичным оказался хедз-ап, в котором встретились украинец Назар Бугаев и бразилец Аллан Мелло. Сначала лидером с 3-кратным преимуществом был бразилец, но Назар устроил сопернику такие качели, что вскоре уже сам получил 6-кратное преимущество по фишкам. Однако в дальнейшем удача была на стороне Мелло, который сумел отыграться и одержать победу.

Браслет был моей мечтой, не верится, что удалось победить. Я просто пытался показать свой лучший покер. Мне действительно очень хорошо складывалось в финале, – Аллан Мелло.

Кстати, летом Назар уже играл за финальным столом Мировой серии покера в Лас-Вегасе. Тогда он занял 7 место. Что касается результатов других украинских игроков в турнире Millioner Maker, то Александр Турич занял 22 место, а Сергей Голодюк – 35.

Александр Турич на WSOP Paradise / Фото wsop.com



Серия WSOP Paradise будет проходить по 14 декабря. Всего разыграют 15 браслетов.