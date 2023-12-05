Міг втілити покерну мрію на Багамах: українець Назар Бугайов – віцечемпіон WSOP Paradise

На Багамських островах стартувала "райська" Світова серія покеру. У першому ж браслетному турнірі близьким до перемоги був український гравець Назар Бугайов.

Перший трофей на WSOP Paradise розіграли учасники, які пройшли онлайн-відбір. Три місяці тому в турнірі Millioner Maker з бай-іном 1 500 доларів взяло участь майже 3 500 гравців. Кращі 100 покеристів автоматично потрапили у фінальний етап зі своїми стеками і тепер зустрілися вже в офлайн-форматі на Багамах.

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Українців пройшло троє: Назар Бугайов, Олександр Турич та Сергій Голодюк. Усі фіналісти гарантували собі щонайменше 5 000 доларів, але кожен мріяв отримати браслет, разом з яким вручали 1 000 000 доларів. Оскільки турнір проходив за правилами WSOP, жодних угод за фінальним столом бути не могло, тому битва за трофей була дуже запеклою.

Найдраматичнішим виявився хедз-ап, у якому зустрілися українець Назар Бугайов та бразилець Аллан Мелло. Спочатку лідером із перевагою більш як у 3,5 разів був бразилець, але Назар влаштував супернику такі гойдалки, що незабаром уже сам отримав 6-разову перевагу за фішками. Однак надалі успіх був на боці Мелло, який зумів відігратися та здобути перемогу.

Браслет був моєю мрією, не віриться, що вдалося перемогти. Я просто намагався показати свій найкращий покер. Мені дійсно дуже складалося у фіналі, – прокоментував Аллан Мелло.

До речі, влітку також Назар грав за фінальним столом Світової серії покеру в Лас-Вегасі. Тоді він посів 7 місце. Щодо результатів інших українських гравців у турнірі Millioner Maker, то Олександр Турич посів 22 місце, а Сергій Голодюк – 35.

Олександр Турич на WSOP Paradise / Фото wsop.com

Серія WSOP Paradise триватиме до 14 грудня. Усього розіграють 15 браслетів.