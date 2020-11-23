Стали известны имена чемпионов титульных ивентов прошедших выходных.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch завершился третий уик-энд престижной серии "Кубок Украины по онлайн-покеру".

На этот момент количество входов в титульные ивенты серии превысило 50 000, а три игрока смогли сделать дубль и завоевать по два именных трофея!

На этот раз к mozok911 и shrekpoker91 присоединилась Мисс PokerMatch 2020 Иванна "ivannessaa" Соя из Тернополя! Хрупкая девушка смогла обойти уйму игроков и забрала победу в Кубке Хмельницкого с призовым фондом 1 000 000 гривен. За свои старания она получила 180 000 гривен!

Напомним, что ivannessaa также стала чемпионкой Малого Кубка Херсона, который завершился в прошлый четверг. В тот раз она пополнила банкрол на 19 113 гривен. Феноменальный результат, что и говорить!

Стоит отметить также филигранное мастерство опытного игрока с ником benderapapa. Он проявил невероятную волю к победе и стал первым в затяжном миллионнике "Кубок Запорожья". Ивент длился больше 10 часов! По результатам эпического турнира benderapapa заработал 200 000 гривен!

Продолжается ожесточенная борьба и в двух "Турнироманиях" с призовым фондом 600 000 гривен. В эту минуту лидерство в них до сих пор удерживают игроки с никами mystery_xx и alkash69.

А впереди спортсменов ожидает завершающая неделя Кубка Украины, в рамках которой пройдет сразу два ивента с гарантией в 1 000 000 гривен – Кубок Кропивницкого в субботу и Кубок Харькова в воскресенье. Также в воскресенье, 29 ноября, специальный турнир "Кубок Единства" с гарантией 100 000 гривен и бай-ином всего лишь 1 гривна соберет за столами рекордное количество спортсменов!

Все результаты уикенда и полное расписание турниров недели можно узнать на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!

Играйте в покер в любом месте, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!